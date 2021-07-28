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После ремонта на станции метро «Щукинская» пропал красный гранит

Виктория Шанина
Сегодня в 11:13

После ремонта на станции метро «Щукинская» пропали красные гранитные плитки, которыми были отделаны стены и пол вестибюля. Внимание на это обратила москвичка Вера Ивановская.

«Судя по отсутствию каких‑либо изменений за три недели, ремонт перехода метро „Щукинская“ завершен. Вот у меня вопрос: чем был плох красный гранит, который фиг „убьешь“, сколько ни ходи по нему и не бей его», — написала Ивановская в своем фейсбуке.

© Vera Ivanovskaya
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© Vera Ivanovskaya
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Более того, автор поста уверена, что ремонтом новую облицовку стен назвать сложно. Пользователи поддержали ее в комментариях — качественную гранитную плитку заменили серыми плитами неизвестного материала, да еще и со сколами и зазорами.

© Vera Ivanovskaya
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© Vera Ivanovskaya
2 из 4
© Vera Ivanovskaya
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Координатор «Архнадзора» Юрий Егоров в разговоре с «Московской газетой» заявил, что ситуация печальная, но совсем не удивительная. «Щукинская» не является памятником архитектуры, поэтому «формально город и метрополитен могут делать со станцией что хотят, в том числе заменить оригинальный материал на такие дешевые, некачественно установленные пластиковые панели, а через год еще раз заменить и так далее».

«Это проблема не только „Щукинской“: много где первоначальный материал меняется, условно говоря, на сайдинг. Если так пойдет дальше, то скоро станции 1960–1970-х годов с оригинальной отделкой будут считаться редкостью», — заявил Егоров.

Станция метро «Щукинская» была открыта в 1975 году. С тех пор гранитные плиты никто не трогал, пока в феврале этого года мэрия Москвы сообщила о начале ремонта. В плане было заявлено обновление покрытия пола, потолка и облицовки стен.

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