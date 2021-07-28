Обезличенные упаковки и запрет на ароматизаторы: Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением

В России планируется проработать новые меры по борьбе с курением. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай.

Список мер, который приводит Салагай:

Произодство стандартных по размеру и обезличенных упаковок. 75% площади должны занимать рисунки или фотографии о вреде курения;

Запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей;

Запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

В этом году Всемирная организация здравоохранения в своем восьмом докладе о глобальной табачной эпидемии сделала акцент на электронные сигареты, отметил замминистра.

«В настоящее время продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах. Еще 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив запрет на использование таких изделий в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство либо требование о размещении предупреждений на упаковке», — пишет Олег Салагай со ссылкой на ВОЗ.

Политик напомнил, что в июле 2020 года антитабачный закон в России распространили на кальяны, вейпы и электронные сигареты, приравняв к обычным сигаретам в плане регулирования.

«Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — заключил замглавы Минздрава.