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Органам ЗАГС разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:23

Министерство юстиции России расширило полномочия органов ЗАГС: теперь они могут регистрировать браки на дому, в больницах «или иных организациях». Об этом говорится в приказе ведомства.

Согласно документу, основанием для этого «должны стать особые обстоятельства», которые не позволяют провести регистрацию в обычных условиях. В Семейном кодексе сказано, что такими обстоятельствами признаются беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни жениха или невесты, уточнила «Российской газете» член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

В приказе также отмечается, что процедура вступления в брак будет проходить так же, как и в помещении органа ЗАГС. Максимальное время, отведенное на регистрацию при особых обстоятельствах, составляет 150 минут с учетом времени, которое сотрудник ЗАГС проведет в пути.

Новые правила вступают в силу в начале августа.

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