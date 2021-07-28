Ушел из жизни сооснователь и бывший барабанщик американской метал-группы Slipknot Джои Джордисон, пишет Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта. Ему было 46 лет.

Причина смерти не разглашается. По словам близких, Джордисон «мирно скончался во сне» в понедельник, 26 июля.