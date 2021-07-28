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Умер Джои Джордисон — один из основателей и бывший барабанщик группы Slipknot

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:25

Ушел из жизни сооснователь и бывший барабанщик американской метал-группы Slipknot Джои Джордисон, пишет Rolling Stone со ссылкой на семью музыканта. Ему было 46 лет.

Причина смерти не разглашается. По словам близких, Джордисон «мирно скончался во сне» в понедельник, 26 июля.

Смерть Джои оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали. Те, кто был знаком с Джои, знали его остроумие, мягкий характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой. Семья Джоуи просит друзей, фанатов и СМИ уважать нашу потребность в уединении и спокойствии в это невероятно трудное время.
Из заявления родных Джордисона

После сообщений о смерти музыканта Slipknot поменяли все свои обложки в соцсетях на траурные черные заставки. Сайт группы также представляет собой сплошное черное поле, без каких‑либо разделов и информации.

Джои Джордисон был барабанщиком Slipknot на протяжении 18 лет с момента основания группы в 1995 году. За это время коллектив записал больше десяти релизов разных форматов. В 2013-м Джордисон ушел из группы из‑за неврологического заболевания, поперечного миелита. После этого он участвовал в других музыкальных проектах — играл в группах Scar the Martyr и Sinsaenum.

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