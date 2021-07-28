В сети появился трейлер фильма Пола Шрейдера «Холодный расчет» с Оскаром Айзеком

Видео представляет Айзека в роли Уильяма Телла, блестящего игрока в покер. Он намеревается выиграть мировую серию по покеру при поддержке своего финансового покровителя и любовницы (ее роль исполняет Тиффани Хаддиш). Но темное прошлое начинает преследовать его.

В сети появился трейлер фильма Пола Шрейдера «Холодный расчет», мировая премьера которого состоится в сентябре на Венецианском международном кинофестивале. Главную роль в проекте, спродюсированном Мартином Скорсезе , сыграл Оскар Айзек .

Помимо Айзека и Хаддиш, в фильме снялись Тай Шеридан и Уиллем Дефо. Последний сыграл в триллере майора Джона Гордо — общего врага Телла и его нового знакомого по имени Сирк (в его образе в картине предстанет Шеридан).

В России «Холодный расчет» выйдет 16 сентября. В США релиз картины намечен на 10 сентября. А раньше всех посмотреть ленту смогут посетители Венецианского киносмотра. С остальной его программой можно ознакомиться здесь.