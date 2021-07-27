В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили Ниццу и румынский ландшафт Рошия-Монтанэ

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили французский город Ницца и румынский ландшафт Рошия-Монтанэ. Об этом специализированное учреждение ООН по вопросам образования, культуры и науки сообщило на своем сайте.
Ниццу отметили как космополитичный зимний курорт на Ривьере, любимый аристократами с XVIII века за пейзажи, мягкий климат и эклектичную архитектуру. А Рошию-Монтанэ включили в перечень как крупнейший и старейший комплекс по добыче золота, функционировавший еще во времена Древнего Рима.
«История Ниццы, одновременно с глубокими корнями и открытая, средиземноморская и альпийская, европейская и космополитичная, создала уникальную архитектуру и ландшафт, модель для многих других городов мира», — прокомментировал решение ЮНЕСКО мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
Организация отметила, что Рошия-Монтанэ также включена в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой из‑за намерений возобновить на территории исторического комплекса добычу полезных ископаемых.
«Приветствую включение горнодобывающего культурного ландшафта Рошия-Монтанэ в достояние человечества. Совместными усилиями властей и специалистов Рошия-Монтанэ должна стать образцом освоения наследия путем устойчивого развития зоны», — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.
Помимо Ниццы и Рошии-Монтанэ, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили и другие объекты: индийский город Хараппа, иранский ландшафт Авроман, памятники периода Дземен в Японии, Ас-Сальт в Иордании, мечети на севере Кот-д’Ивуара, францисканский монастырь в мексиканском Тласкале, границы Римской империи в Германии и Нидерландах, а также еврейские памятники в немецких городах Шпейер, Вормс и Майнц.