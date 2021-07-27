В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили Ниццу и румынский ландшафт Рошия-Монтанэ

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили французский город Ницца и румынский ландшафт Рошия-Монтанэ. Об этом специализированное учреждение ООН по вопросам образования, культуры и науки сообщило на своем сайте.

Ниццу отметили как космополитичный зимний курорт на Ривьере, любимый аристократами с XVIII века за пейзажи, мягкий климат и эклектичную архитектуру. А Рошию-Монтанэ включили в перечень как крупнейший и старейший комплекс по добыче золота, функционировавший еще во времена Древнего Рима.