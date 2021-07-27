Краснодарский суд попросил Роскомнадзор заблокировать издание «Прайм Крайм» о ворах в законе

Краснодарский краевой суд потребовал от Роскомнадзора заблокировать издание «Прайм Крайм», посвященное ворам в законе. Такое постановление содержится в публикации о приговоре Дато Джангидзе, известного в воровских кругах как Дато Краснодарский.

Суд счел, что информация на «Прайм Крайм» «может представлять реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», поскольку она направлена на формирование «привлекательности повседневного криминального образа поведения».

По мнению суда, издание транслирует социокультурные ценности преступного мира и последовательно пропагандирует «параллельную структуре государственной власти криминальную власть лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии». Суд попросил заблокировать сайт в течение месяца.

Накануне краснодарский суд приговорил Дато Краснодарского к 8 годам колонии строго режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (такая статья появилась в России в апреле 2019 года, она предполагает сроки от 8 до 15 лет).

«Медиазона» отмечает, что материалы «Прайм Крайм» использовались сотрудниками МВД для доказательства статуса воров в законе, которых обвиняли по данной статье. На сайте издания собрана информация о почти 6 тыс. ворах, есть даже индекс узнаваемости.