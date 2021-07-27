Восьмилетняя девочка сдала экзамены в МГУ имени Ломоносова

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в Московском государственном университете имени Ломоносова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью РИА «Новости».

«В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», — рассказал Садовничий.

Он отметил, что абитуриентке недавно исполнилось девять лет. Ректор отметил, что не знает, какой балл получила девочка на экзаменах и будет ли она принята в университет. В случае, если это случится, по мнению Садовничего, юной студентке стоило бы выделить педагога-психолога.

Специалист, как считает ректор, поможет Алисе комфортно учиться в МГУ. «Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — пояснил Садовничий.

Он добавил, что не впервые сталкивается с детьми, которые успешно поступают в университет. Ранее Садовничий встречал 14-15-летних абитуриентов. По словам академика, каждый раз процесс работы с такими студентами — это особый случай.

Ранее СМИ сообщали, что Алиса Теплякова окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и биологии. Девочка, по информации Рособрнадзора, надеется поступить на факультет психологии МГУ.