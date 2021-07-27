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«Огонь, выйди вон»: Покрас Лампас представил новую работу — оберег деревянного культурного наследия

Семён Гудошников
Вчера в 22:19

Художник-каллиграф Покрас Лампас представил новую работу на фестивале уличного искусства «Место», который проходит в Нижнем Новгороде. На стенах деревянного дома, который находится под угрозой уничтожения, он спроецировал текст-оберег, его фрагмент: «Огонь, выйди вон».

Аудио-визуальная инсталляция была создана вместе с Dream Laser, которые оцифровали огонь и реконструировали акт пожара. Художник решил обратиться к теме уличных оберегов, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения культурного наследия и защитить этот конкретный дом от поджога.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«Каждый арт-проект становится центром обсуждения и публикаций, и создание масштабной художественной инсталляции на фасаде старого деревянного дома существенно снизит шанс поджога — ведь у места появляется намного больше внимания и зрителей. Нужно хранить и беречь нашу историю. И уличное искусство — один из актуальных инструментов объединения людей вокруг важных тем», — сказал Покрас.

Сейчас дом, на котором спроецировали инсталляцию, законсервирован. Градозащитники ищут инвесторов на его восстановление. Часть объектов в этом квартале уже реконструированы усилиями проекта «Том Сойер Фест». «Остается надежда, что благодаря широкой общественной огласке в городе появится больше единомышленников, готовых оберегать объекты городской культуры, и начнут приниматься меры по сохранению нашей истории», — рассказали организаторы ивента.

Фестиваль уличного искусства «Место» проходит в Нижнем Новгороде пятый год подряд. В этот раз в нем участвовали около 60 художников из России и еще несколько из‑за рубежа. Они создали более 40 объектов уличного искусства.

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