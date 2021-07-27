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Premier выпустил документальный фильм о лидере «Сектора газа». Он называется «Хой с тобой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:57

Видеосервис Premier выпустил первый документальный фильм о рок-музыканте Юрии Хое — лидере группы «Сектор газа». Об этом «Афише Daily» сообщили создатели картины.

Лента под названием «Хой с тобой» рассказывает историю Юрия Хоя, его юности в Воронеже и создания «Сектора газа». О событиях 1980-х годов, когда появилась рок-группа, в фильме рассказывают родственники, коллеги и друзья музыканта.

Среди них — концертный директор Gala Records Сергей Кузнецов, звукорежиссер группы Андрей Дельцов, клавишник Алексей Ушаков, ударник Александр Якушев, гитарист Игорь Кущев, а также директор воронежского рок-клуба Евгений Куцевич.

Впервые интервью для картины дал концертный директор «Сектора газа» Фидель Симонов, покинувший коллектив после скандала в «Зеленом театре». Тогда Фидель вышел на сцену вместо Хоя и выступал под фонограмму — это возмутило Хоя.

«Когда мы с ним договорились, что здесь будет концерт, он набухался. Ему не хотелось ничего, хотелось синькой заниматься. А мне пришлось отдуваться: приехать сюда и петь под фанеру вместо него. Меня спрашивают, почему я с ним перестал работать. А как можно работать?» — рассказал в фильме Симонов.

Создатели фильма в деталях рассказали о последних днях жизни Хоя. Также они рассмотрели разные теории, связанные со смертью музыканта: есть версия, что артиста погубили наркотики, но некоторые его близкие убеждены, что Хоя убили.

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