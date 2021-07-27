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Исторические победы российских олимпийцев, отечественный Booking и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37

Московским театрам и кинотеатрам разрешили проводить мероприятия без ограничений, но пускать на них будут только по QR-кодам. В Чечне людям без прививки запретили ходить в магазины и мечети. За прошлые сутки в стране — 23 032 новых случая коронавируса.

Евгений Рылов принес России первое олимпийское золото в плавании за 25 лет. На церемонию награждения ему запретили надеть маску с котиком.

Еще одну историческую победу одержали российские гимнастки. Они завоевали золотую медаль в командном многоборье — такого в истории современной России еще не было ни разу!

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать аккаунты соратников Алексея Навального. Ведомство усмотрело на каналах Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова призывы «к массовым беспорядкам» и «экстремистской деятельности».

В России до 2024 года планируют создать национальную систему бронирования отелей — отечественный аналог Booking. На его разработку могут потребоваться десятки миллионов долларов, эксперты называют проект сомнительным.

В Петербурге женщина попыталась прогнать из своего двора детей с аутизмом и их тьюторов. В ситуации разбирается Следственный комитет.

В Беларуси сайт и соцсети телеканала «Белсат» признали экстремистскими. За распространение его материалов пригрозили штрафами и арестами.

Больше всего пациентов с психическими расстройствами на Чукотке, а меньше всего — в Чечне. Москва на четвертом месте: официальный диагноз есть у каждого 50-го жителя столицы.

На ВИП-пляже в Сочи предлагали спасать утопающих за 800 рублей. Прейскурант уже убрали, маркетолога уволили, а администрация города провела разъяснительную беседу с арендатором пляжа.

Новый адвокат Бритни Спирс потребовал прекратить опеку над ней со стороны отца. Прежний защитник молчал о такой возможности тринадцать лет.

KSI выпустил клип «Number 2», записанный вместе с Future и 21 Savage. В нем рэперы участвуют в гонках — сперва с джойстиком в руках, а затем за рулем реальных авто.

Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Аннет» Лео Каракса — за день до официальной премьеры. Встречаемся 11 августа, в 20.00, в кинотеатре «Формула Кино Европа». Картину представит кинокритик Егор Москвитин.

Поп-ап-фестиваль Jameson Yard x Strelka Bar впервые захватит вечер четверга (ведь, как известно, именно в этот день начинается пятница!). В программе уик-энда — концерт Kate NV (с расширенным составом), летние вечеринки от «Птичек» и клуба «Наука и искусство».

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