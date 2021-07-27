Конькобежка Светлана Журова раскритиковала допуск трансгендерных людей на Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка по конькобежном спорту Светлана Журова раскритиковала участие трансгендерных спортсменов в Олимпийских играх наряду с атлетами, не менявшими свой пол. Об своем несогласии с нынешними правилами МОК она заявила в инстаграме. По мнению Журовой, трансгендерные женщины имеют преимущество на соревнованиях перед остальными спортсменками из‑за того, что «строение тела мужчины превосходит женское по объему мышечной массы, связки, суставы и кости тоже более крепкие». «Трансгендеры на олимпиаде в Токио — это за гранью добра и зла, и моего понимания. <…> Это очень странно, как минимум. Если уж МОК признает „третий“ пол, то и соревноваться они должны в отдельных зачетных группах, среди таких же, как они», — написала Журова.

Она пояснила, что соперничество «бывшего мужчины» с женщинами на равных — это нечестно. Кроме того, конькобежка уверена, что «такая тенденция приведет к тому, что в ряде видов спорта женщины больше не смогут конкурировать с трансгендерами». «Меня ужасает, как сегодня нормой становится то, что всегда было противоестественным по природе человека. Я не отрицаю наличие медико-психологической составляющей, когда мужчина хочет стать женщиной и наоборот, но возводить это в норму для всех и популяризировать через Олимпийские игры, на мой взгляд, это перебор», — добавила спортсменка. Журова также выразила надежду, что «от России мужчины всегда будут выступать на чемпионатах и играх среди мужчин, а женщины среди женщин». «Мне очень хочется верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», — отметила она. Возмущение чемпионки и депутата Госдумы вызвало выступление на Олимпиаде 43-летней новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, которая совершила трансгендерный переход в 2012 году. Против допуска ее к соревнованиям среди женщин высказался также Николай Валуев.