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Конькобежка Светлана Журова раскритиковала допуск трансгендерных людей на Олимпийские игры

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:02

Олимпийская чемпионка по конькобежном спорту Светлана Журова раскритиковала участие трансгендерных спортсменов в Олимпийских играх наряду с атлетами, не менявшими свой пол. Об своем несогласии с нынешними правилами МОК она заявила в инстаграме.

По мнению Журовой, трансгендерные женщины имеют преимущество на соревнованиях перед остальными спортсменками из‑за того, что «строение тела мужчины превосходит женское по объему мышечной массы, связки, суставы и кости тоже более крепкие».

«Трансгендеры на олимпиаде в Токио — это за гранью добра и зла, и моего понимания. <…> Это очень странно, как минимум. Если уж МОК признает „третий“ пол, то и соревноваться они должны в отдельных зачетных группах, среди таких же, как они», — написала Журова.

Она пояснила, что соперничество «бывшего мужчины» с женщинами на равных — это нечестно. Кроме того, конькобежка уверена, что «такая тенденция приведет к тому, что в ряде видов спорта женщины больше не смогут конкурировать с трансгендерами».

«Меня ужасает, как сегодня нормой становится то, что всегда было противоестественным по природе человека. Я не отрицаю наличие медико-психологической составляющей, когда мужчина хочет стать женщиной и наоборот, но возводить это в норму для всех и популяризировать через Олимпийские игры, на мой взгляд, это перебор», — добавила спортсменка.

Журова также выразила надежду, что «от России мужчины всегда будут выступать на чемпионатах и играх среди мужчин, а женщины среди женщин». «Мне очень хочется верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», — отметила она.

Возмущение чемпионки и депутата Госдумы вызвало выступление на Олимпиаде 43-летней новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, которая совершила трансгендерный переход в 2012 году. Против допуска ее к соревнованиям среди женщин высказался также Николай Валуев.

«Вряд-ли мы увидим обратное движение в мужском спорте и если, о чудо, увидим, то единичные случаи. Ну а когда эти бывшие мужики будут стоять не на первом месте пьедестала, все равно занимая чужое место, я буду искренне радоваться за реальных женщин, сумевших утереть нос этим соплякам», — сказал боксер.

В 2016 году медицинский комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Играх, даже если они не проводили операции по смене пола. За год до соревнований атлеты должны доказать, что их уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр.

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