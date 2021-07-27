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KSI выпустил клип на сингл «Number 2», записанный вместе с Future и 21 Savage

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:07

Британский рэпер KSI выпустил клип на сингл «Number 2», записанный вместе с Ft. Future и 21 Savage для альбома «All Over the Place» — он также вышел в этом месяце. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.

Во вторую пластинку рэпера вошли 16 треков, в том числе фиты с Крейгом Дэвидом, Anne-Marie, Jay1, Грейси, Yungblud и Polo G. Сингл «Number 2» KSI называет «песней, в которой просто сошлись звезды».

«Казалось практически невозможным объединить таких тяжеловесов хип-хопа, как Future и 21 Savage, для записи одного большого хита, но нам это удалось», — рассказал музыкант. Клип на песню снял режиссер Трой Роско.

Видео выполнено в стилистике компьютерной игры. В нем артисты играют в гонки с джойстиком в руках, а затем оказываются за рулем реальных авто.

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