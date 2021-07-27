KSI выпустил клип на сингл «Number 2», записанный вместе с Future и 21 Savage

Британский рэпер KSI выпустил клип на сингл «Number 2», записанный вместе с Ft. Future и 21 Savage для альбома «All Over the Place» — он также вышел в этом месяце. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артиста.

Во вторую пластинку рэпера вошли 16 треков, в том числе фиты с Крейгом Дэвидом, Anne-Marie, Jay1, Грейси, Yungblud и Polo G. Сингл «Number 2» KSI называет «песней, в которой просто сошлись звезды».