«ОВД-Инфо» опубликовал годовой отчет. За 2020-й проект поддержали 77 тыс. человек

Проект «ОВД-Инфо», который оказывает поддержку политзаключенным и задержанным на митингах, опубликовал отчет за прошлый год.

В 2020-м «ОВД-Инфо»:

получил 77 517 пожертвований на сумму более 40 млн рублей;

принял около 15 тыс. звонков по горячей линии;

выпустил 4421 новость о политических преследованиях в России;

направил 470 жалоб в ЕСПЧ;

107 юристов и адвокатов, сотрудничающих с проектом, помогли 1367 людям в отделах полиции и судах.

За первую половину 2021 года «ОВД-Инфо» получил еще большую поддержку, чем за 2020 год. Проекту пожертвовали деньги 100 тыс. человек, а общая сумма собранных денег превысила 188 млн рублей.

Подробный отчет за прошлый год можно прочитать здесь. «Да, он занимает 62 страницы! Но мы честно и полно пишем о нашей работе — чтобы вы узнавали об этом от нас, а не от сторонних непроверенных источников», — написали в «ОВД-Инфо».