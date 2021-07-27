перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Конькобежка Светлана Журова раскритиковала допуск трансгендерных людей на Олимпийские игры 20:02
KSI выпустил клип на сингл «Number 2», записанный вместе с Future и 21 Savage 19:07
«ОВД-Инфо» опубликовал годовой отчет. За 2020-й проект поддержали 77 тыс. человек 18:52
В Беларуси сайт и соцсети телеканала «Белсат» признали экстремистскими 18:26
Юрий Сапрыкин/«ВКонтакте» Студия «Либо/Либо» запустила новый сезон подкаста о родительстве «Сперва роди»
Студия «Либо/Либо» запустила новый сезон подкаста о родительстве «Сперва роди» 18:20
Минздрав: каждый 50-й москвич страдает психическим расстройством 17:36
Российские власти хотят создать отечественный аналог Booking.com 17:26
На VIP-пляже в Сочи предлагали спасать утопающих за 800 рублей. Позже прейскурант убрали 16:56
Lucasfilm нанял блогера, который улучшает «цифровых актеров» в «Звездных войнах» с помощью дипфейков 16:55
В Чечне запретили ходить в мечети и магазины людям без прививки от COVID-19 16:32
Laurence Griffiths/Getty Images Российские гимнастки впервые выиграли олимпийское золото в командном соревновании
Российские гимнастки впервые выиграли олимпийское золото в командном соревновании 16:17
Юлия Пересильд показала кадры подготовки к полету в космос для съемок «Вызова» 15:56
Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске с котиком 15:46
Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл Лео Каракса «Аннетт» 15:35
«Мелодия твоего тела»: фармацевтическая компания запустила сайт, который озвучивает родинки 15:02
l_one_mars/Instagram L’One даст акустический концерт в парке Горького
L’One даст акустический концерт в парке Горького 14:41
Uber протестирует «понедельники без совещаний», чтобы сотрудники отдохнули от постоянных встреч 13:22
Планы на выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: живой концерт Kate NV и вечеринка «Птичек» 13:20
В Москве разрешили пускать зрителей на концерты и кинопоказы по QR-кодам без ограничений 12:17
Адвокат Бритни Спирс потребовал прекратить опеку отца. Прежний защитник молчал о такой возможности 12:02
Отключить рекламу

«ОВД-Инфо» опубликовал годовой отчет. За 2020-й проект поддержали 77 тыс. человек

Семён Гудошников
Сегодня в 18:52

Проект «ОВД-Инфо», который оказывает поддержку политзаключенным и задержанным на митингах, опубликовал отчет за прошлый год.

В 2020-м «ОВД-Инфо»:


  • получил 77 517 пожертвований на сумму более 40 млн рублей;
  • принял около 15 тыс. звонков по горячей линии;
  • выпустил 4421 новость о политических преследованиях в России;
  • направил 470 жалоб в ЕСПЧ;
  • 107 юристов и адвокатов, сотрудничающих с проектом, помогли 1367 людям в отделах полиции и судах.

За первую половину 2021 года «ОВД-Инфо» получил еще большую поддержку, чем за 2020 год. Проекту пожертвовали деньги 100 тыс. человек, а общая сумма собранных денег превысила 188 млн рублей.

Подробный отчет за прошлый год можно прочитать здесь. «Да, он занимает 62 страницы! Но мы честно и полно пишем о нашей работе — чтобы вы узнавали об этом от нас, а не от сторонних непроверенных источников», — написали в «ОВД-Инфо».

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕСПЧ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить