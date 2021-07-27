Студия «Либо/Либо» запустила новый сезон подкаста о родительстве «Сперва роди»

Реалити-шоу о родительстве «Сперва роди» возвращается с новым сезоном — первый выпуск уже сейчас можно послушать на популярных стриминговых платформах. Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.
Подкаст ведут три отца — Александр Борзенко, Юрий Сапрыкин-младший и Владимир Цыбульский. Они делятся тревогами, переживаниями и смешными историями из жизни с детьми. В новом сезоне они поразмышляют над тем, как не потратить лето впустую, а также попробуют разобраться, в какие кружки отдать ребенка и кому это нужно.
«Сперва роди» запустился в 2019 году и изначально был проектом «Медузы»*, но этой весной его приобрела студия «Либо/Либо». Вот что рассказывает об этом Лика Кремер, автор и продюсер подкаста:
«Переход „Сперва роди“ в студию „Либо/Либо“ — важный прецедент для российского рынка подкастов. Впервые студия выкупила у медиа популярный подкаст с огромной лояльной аудиторией. Это, конечно, круто для нас как для бизнеса, но для меня это еще и большая личная радость. Я запустила его в 2019 году, когда мы вместе с Александром Борзенко, Юрием Сапрыкиным и Владимиром Цыбульским еще работали в „Медузе“. С самого момента запуска это один из самых любимых моих проектов — не только как для продюсера, но и как для слушателя и родителя».
Помимо этого у «Либо/Либо» запустился подкаст «Город, в котором». В нем журналистка Алина Белят и продюсер Полина Агаркова пытаются разобраться в российской урбанистике. В каждом выпуске ведущие вместе с историками, урбанистами и антропологами исследуют природу привычных городских локаций.
* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.