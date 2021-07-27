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Студия «Либо/Либо» запустила новый сезон подкаста о родительстве «Сперва роди»

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:20

Реалити-шоу о родительстве «Сперва роди» возвращается с новым сезоном — первый выпуск уже сейчас можно послушать на популярных стриминговых платформах. Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

Подкаст ведут три отца — Александр Борзенко, Юрий Сапрыкин-младший и Владимир Цыбульский. Они делятся тревогами, переживаниями и смешными историями из жизни с детьми. В новом сезоне они поразмышляют над тем, как не потратить лето впустую, а также попробуют разобраться, в какие кружки отдать ребенка и кому это нужно.

В четвертом сезоне будет олдскул! За это время дети так выросли и изменились, что появилось много новых тем. Более того, старые темы можно обсуждать заново. Когда мы записывали первые эпизоды нового сезона, стало ясно, что всего этого не хватало не только нашим слушателям (спасибо им огромное!), но и мне самому.
Александр Борзенко
Ведущий

«Сперва роди» запустился в 2019 году и изначально был проектом «Медузы»*, но этой весной его приобрела студия «Либо/Либо». Вот что рассказывает об этом Лика Кремер, автор и продюсер подкаста:

«Переход „Сперва роди“ в студию „Либо/Либо“ — важный прецедент для российского рынка подкастов. Впервые студия выкупила у медиа популярный подкаст с огромной лояльной аудиторией. Это, конечно, круто для нас как для бизнеса, но для меня это еще и большая личная радость. Я запустила его в 2019 году, когда мы вместе с Александром Борзенко, Юрием Сапрыкиным и Владимиром Цыбульским еще работали в „Медузе“. С самого момента запуска это один из самых любимых моих проектов — не только как для продюсера, но и как для слушателя и родителя».

Помимо этого у «Либо/Либо» запустился подкаст «Город, в котором». В нем журналистка Алина Белят и продюсер Полина Агаркова пытаются разобраться в российской урбанистике. В каждом выпуске ведущие вместе с историками, урбанистами и антропологами исследуют природу привычных городских локаций.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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