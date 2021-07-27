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Российские власти хотят создать отечественный аналог Booking.com

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

В России планируют разработать до 2024 года национальную систему бронирования отелей — отечественный аналог Booking.com. Его создание предполагает проект стратегии развития туризма в России до конца 2035 года. Пока документ находится в стадии проработки, его финальный вариант будет готов к концу лета, пишет «Коммерсант».

Что именно будет собой представлять национальная система бронирования отелей, до конца неясно. В правительственном проекте она описывается как «IT-платформа, обеспечивающая управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России». Собеседник «Коммерсанта» на рынке туризма полагает, что речь идет о создании собственной системы, а не подключении гостиниц к существующим платформам.

По мнению издания, создание «отечественного Booking.com» выглядит актуальным на фоне локализации систем бронирования авиабилетов. Однако эксперты считают, что для гостиниц не подойдет платформа с авиабилетами, поскольку там совсем другой уровень работы с персональными данными.

На разработку новой платформы могут потребоваться десятки миллионов долларов и значительные сроки, отмечает источник «Коммерсанта». Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников называет проект сомнительным, поскольку в России до сих пор не решен вопрос навязывания отельерам невыгодных условий от систем бронирования. «Booking.com занимает в России более 80% рынка онлайн-бронирований, гостиницам не будет смысла переходить на новый сервис», — считает Кожевников.

В декабре 2020 года ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, сервис занял доминирующее положение на рынке и навязывает владельцам гостиниц невыгодные условия договоров. В частности, обязывает соблюдать паритет цен на номера, который предполагает, что на Booking должна быть представлена лучшая цена за размещение.

Планы по созданию «отечественного Booking.com» обсуждаются с 2014 года, когда проект попал в план стратегии развития туризма до 2020 года. Предложения по нему должны были представить в 2015 году, но этого так и не произошло. Проект «Национальная система бронирования» уже развивает Ростех, однако он ориентируется на работу с перевозчиками, хотя на сайте есть предложения и для отельеров.

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