Минздрав: каждый 50-й москвич страдает психическим расстройством

Москва заняла четвертое место в рейтинге по числу пациентов с психическими расстройствами. Это следует из статистики Минздрава России, опубликованной РИА «Новости».

По итогам 2020 года в столичном регионе показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 2005 случаев. Таким образом, каждый 50-й москвич имеет официально подтвержденный диагноз.

В целом по стране больше всего пациентов с психическими заболеваниями из расчета на 100 тыс. населения оказалось на Чукотке, меньше всего — в Чечне. Согласно статистике, в 2020 году было официально зарегистрировано более миллиона случаев расстройств психики, связанных с употреблением алкоголя и синдромом зависимости от них.

В 2019 году рейтинг регионов по числу людей с психическими расстройствами также возглавила Чукотка. При этом в 2018 году лидером по распространенности психических болезней был Петербург.