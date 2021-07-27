В Чечне запретили ходить в мечети и магазины людям без прививки от COVID-19

Власти Чечни запретили непривитым от коронавируса людям посещать мечети и магазины, а также ездить на общественном транспорте. Об этом сообщил вице-премьер Чечни Вахит Усмаев на совещании правительства республики и глав районов региона.

«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справок и сертификатов о вакцинации. Во всех точках розничной торговли <…> проводится также проверка на наличие справок и сертификатов. Также на общественном транспорте вводится требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — сказал Усмаев.

Что имеется в виду под справками, замглавы правительства не уточнил. Вероятно, это могут быть подтверждения перенесенного COVID-19, отрицательного ПЦР-теста или медицинского отвода от прививки.

Ранее управление Роспотребнадзора по Чечне обязало вакцинироваться работников разных сфер, в том числе здравоохранения, общественного питания, бытовых услуг, красоты. Глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что в 11 из 17 районов Чечни привились 60% взрослого населения.