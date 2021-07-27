Российские гимнастки впервые выиграли олимпийское золото в командном соревновании

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на Играх в Токио. За Россию выступали Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова.

В сумме за четыре вида программы они набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки с результатом в 166,096 балла, третье — британки (164,096).

Россиянки победили в командном многоборье на Олимпиаде впервые в истории. В 1992 году в этом виде победу одержала Объединенная команда спортсменов из бывших стран СССР.

Гимнастки принесли России шестое золото на этой Олимпиаде. Седьмую высшую награду получил тхэквондист Владислав Ларин в весовой категории свыше 80 килограмм.

Сейчас российская сборная находится на четвертом месте в медальном зачете. Ее опережают США, Китай и Япония, у которых по 9 золотых медалей.

Олимпийские игры продлятся в японской столице с 23 июля по 8 августа. Из‑за пандемии соревнования проходят при пустых трибунах. Российская команда выступает под нейтральным флагом из‑за нарушения антидопинговых правил, а вместо гимна страны звучит фрагмент из концерта Чайковского.