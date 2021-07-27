Lucasfilm нанял блогера, который улучшает «цифровых актеров» в «Звездных войнах» с помощью дипфейков

Ютьюб-блогер Shamook, который занимается улучшением внешнего вида CGI-актеров, получил работу в студии Industrial Light & Magic (ILM). Это подразделение Lucasfilm, отвечающее за визуальные эффекты в фильмах, включая омолаживание персонажей в новых «Звездных войнах». О своем назначении художник сообщил в комментариях к одному из своих роликов.

Shamook специализируется на дипфейк-технологиях. Он использует свое мастерство для исправления критикуемых и несовершенных работ CGI-художников в известных фильмах.

На его ютьюб-канале есть несколько роликов, посвященных «Звездным войнам». В одном из них художник улучшил внешность молодого Люка Скайуокера в «Мандалорце», в другом — гранд-моффа Таркина в «Изгое-один».