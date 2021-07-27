Lucasfilm нанял блогера, который улучшает «цифровых актеров» в «Звездных войнах» с помощью дипфейков

Ютьюб-блогер Shamook, который занимается улучшением внешнего вида CGI-актеров, получил работу в студии Industrial Light & Magic (ILM). Это подразделение Lucasfilm, отвечающее за визуальные эффекты в фильмах, включая омолаживание персонажей в новых «Звездных войнах». О своем назначении художник сообщил в комментариях к одному из своих роликов.
Shamook специализируется на дипфейк-технологиях. Он использует свое мастерство для исправления критикуемых и несовершенных работ CGI-художников в известных фильмах.
На его ютьюб-канале есть несколько роликов, посвященных «Звездным войнам». В одном из них художник улучшил внешность молодого Люка Скайуокера в «Мандалорце», в другом — гранд-моффа Таркина в «Изгое-один».
В оригинальных версиях героев нарисовали с помощью компьютерной графики, так как Марк Хэмилл уже не подходил по возрасту, а Питер Кушинг умер в 1994 году. Однако многие зрители раскритиковали полученный результат — по их мнению, «цифровые актеры» выглядят не слишком естественно, что особенно заметно на фоне живых. Shamook благодаря дипфейкам сделал копии артистов более естественными и близкими к оригиналу.
В итоге Lucasfilm решил нанять ютьюбера для работы над будущими фильмами в роли старшего художника лицевой анимации. В студии рассказали, что специалист уже несколько месяцев осваивается на новом месте, с чем в том числе связан длительный перерыв в выходе новых роликов — между двумя последними видео художника прошло почти четыре месяца.
«Мы всегда ищем талантливых людей, и это правда — мы наняли художника, известного под ником Shamook. Последние несколько лет ILM развивает области как машинного обучения, так и искусственного интеллекта для создания убедительных визуальных эффектов. Удивительно, как с развитием технологий взлетает популярность дипфейков», — отметил представитель Lucasfilm.