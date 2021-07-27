Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске с котиком

Пловцу Евгению Рылову, принесшему России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании, не дали выйти на церемонию награждения в маске с котиком. Об этом пишет Spors.ru.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: „Извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — сказал спортсмен. В результате Рылову пришлось получать золотую медаль в обычной белой маске.

© Fred Lee/Getty Images

С чем связано решение организаторов, неясно. В официальных правилах Игр в Токио таких ограничений нет, а американским спортсменам разрешают выходить в масках в стиле Бейна — суперзлодея из вселенной Бэтмена.

Американский пловец Райан Мерфи на церемонии награждения в маске в стиле Бейна © Maddie Meyer/Getty Images