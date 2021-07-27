Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл Лео Каракса «Аннетт»

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Аннетт» — музыкальную драму французского режиссера Леоса Каракса. В этом году картина открыла 74-й Каннский кинофестиваль и принесла своему создателю приз в номинации «Лучший режиссер».
Сюжет мюзикла рассказывает историю стендап-комика и оперной дивы. У пары родилась дочь, но, когда девочке исполнилось два года, ее мать умерла. Главный герой останется наедине с ребенком, у которого обнаруживается необычный дар.
Одинокого отца сыграл Адам Драйвер, его жену — Марион Котийяр. В фильме также появится актер Саймон Хелберг из «Теории большого взрыва». Саундтрек к мюзиклу написала группа Sparks.
«Аннетт» — это концептуальное изложение десятилетия жизни самого Лео Каракса, который живет в аду после смерти его жены — актрисы Екатерины Голубевой.
Специальный показ пройдет 11 августа, за день до официальной премьеры в России, в кинотеатре «Формула Кино Европа». Фильм представит кинокритик Егор Москвитин. Начало сеанса в 20.00, билеты можно купить здесь.
Прочитать рецензию «Афиши Daily» на мюзикл «Аннетт» можно тут.