Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл Лео Каракса «Аннетт»

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Аннетт» — музыкальную драму французского режиссера Леоса Каракса. В этом году картина открыла 74-й Каннский кинофестиваль и принесла своему создателю приз в номинации «Лучший режиссер».

Сюжет мюзикла рассказывает историю стендап-комика и оперной дивы. У пары родилась дочь, но, когда девочке исполнилось два года, ее мать умерла. Главный герой останется наедине с ребенком, у которого обнаруживается необычный дар.