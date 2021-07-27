«Мелодия твоего тела»: фармацевтическая компания запустила сайт, который озвучивает родинки

В рамках социальной кампании «Фокус на родинках» фармацевтическая корпорация «Новартис» запустила сайт, который анализирует фотографии родинок и создает на их основе мелодию. Авторы проекта хотят повысить осведомленность о меланоме, пишут «Такие дела».

Чтобы послушать «мелодию своего тела», необходимо зайти на сайт мелодиятвоеготела.рф и загрузить снимки, на которых хорошо видны родинки. Нейросеть проанализирует фото, присвоит каждой родинке звук и создаст мелодию. При желании можно поделиться результатом в соцсетях.

Последним этапом станет памятка о том, как самостоятельно проверять родинки. В зависимости от их цвета, ширины и формы можно будет определить злокачественные образования. «Любое изменение — повод обратиться к специалисту», — напоминает искусственный интеллект.

«Концепция проекта родилась из идеи ассоциировать родинки на теле с нотами на нотном стане. Если сыграть по родинкам-нотам, получится уникальное музыкальное произведение. Важно постоянно прислушиваться к интонации каждой ноты — следить за состоянием каждой родинки», — заявили в компании.

По данным «Новартиса», в России диагностируют около 11 000 новых случаев меланомы ежегодно. При этом каждый пятый пациент в стране обращается к врачам очень поздно — только на третьей или четвертой стадии.