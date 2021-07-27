перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Мелодия твоего тела»: фармацевтическая компания запустила сайт, который озвучивает родинки 15:02
l_one_mars/Instagram L’One даст акустический концерт в парке Горького
L’One даст акустический концерт в парке Горького 14:41
Uber протестирует «понедельники без совещаний», чтобы сотрудники отдохнули от постоянных встреч 13:22
Планы на выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: живой концерт Kate NV и вечеринка «Птичек» 13:20
В Москве разрешили пускать зрителей на концерты и кинопоказы по QR-кодам без ограничений 12:17
Адвокат Бритни Спирс потребовал прекратить опеку отца. Прежний защитник молчал о такой возможности 12:02
swafie/Unsplash В Саудовской Аравии непривитым запретят посещать мероприятия и пользоваться общественным транспортом
В Саудовской Аравии непривитым запретят посещать мероприятия и пользоваться общественным транспортом 11:42
В России выявили 23 032 новых случая коронавируса 11:37
«Почта России» запустит услугу оцифровки бумажных писем для экономии времени и денег 11:10
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального 10:59
Евгений Рылов принес России первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет 9:59
Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» 9:56
Кадр из сериала «Дом дракона» Оливия Кук раскрыла подробности своей роли в приквеле «Игры престолов»
Оливия Кук раскрыла подробности своей роли в приквеле «Игры престолов» 9:08
В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты 2:36
В 2023 году киностудия Universal Pictures запустит новую трилогию «Экзорцист» 2:04
Москвич потребовал от «Макдоналдса» 2 млн рублей из‑за падения с лестницы в ресторане 1:07
В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с аутизмом 0:21
Meruyert Gonullu/Pexels Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди
Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди Вчера в 23:36
Жерар Депардье снимет фильм об эскадрилье «Нормандия — Неман» в Калининградской области Вчера в 23:34
В сети появился трейлер фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери» Вчера в 23:09
Отключить рекламу

L’One даст акустический концерт в парке Горького

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

L’One исполнит в парке Горького свои треки в необычном акустическом варианте. Концерт пройдет 30 июля на площадке «Плюс.Дачи», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

Начало выступления в 19.00, зарегистрироваться можно на сайте летнего пространства от «Яндекса».

Опен-эйр L’One станет частью серии летних концертов «По-другому». В их рамках известные исполнители переосмысляют свое творчество при помощи необычных аранжировок и смешения жанров.

Площадка «Плюс.Дачи» открылась в парке Горького в начале июля. Кроме живых выступлений, там проходят кинопоказы, читают лекции и показывают спектакли. А еще там можно позаниматься йогой, приветствуя солнце, и перекусить в кафе.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Яндекс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить