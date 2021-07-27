L’One даст акустический концерт в парке Горького

L’One исполнит в парке Горького свои треки в необычном акустическом варианте. Концерт пройдет 30 июля на площадке «Плюс.Дачи», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

Начало выступления в 19.00, зарегистрироваться можно на сайте летнего пространства от «Яндекса».

Опен-эйр L’One станет частью серии летних концертов «По-другому». В их рамках известные исполнители переосмысляют свое творчество при помощи необычных аранжировок и смешения жанров.

Площадка «Плюс.Дачи» открылась в парке Горького в начале июля. Кроме живых выступлений, там проходят кинопоказы, читают лекции и показывают спектакли. А еще там можно позаниматься йогой, приветствуя солнце, и перекусить в кафе.