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Планы на выходные с Jameson Yard и Strelka Bar: живой концерт Kate NV и вечеринка «Птичек»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:20

Поп-ап-фестиваль Jameson Yard x Strelka Bar впервые захватывает еще и четверг. В честь этого Kate NV выступит с расширенным составом, «Птички» устроят летнюю вечеринку с авторскими диджей-сетами, а клуб «Наука и искусство» проведет ивент «Планета Савьер» со старыми друзьями проекта.

29 июля

21.00–0.00

Kate NV и грандиозный состав
29 июля Kate NV выступит с нашумевшим альбомом «Room for the Moon», причем в расширенном составе. Полистилический, многослойный, но одновременно легкий и воздушный метапоп дополнят Женя Горбунов («ГШ», «Интурист») на басу, Алексей Евланов («ГШ») за ударными, перкуссионист Виктор Глазунов (Playtronica), кларнетист Андрей Бессонов (Goat’s Notes, «Ансамбль средиземноморской деконструкции»), клавишник Евгений Пьянков (FAVLAV, «Мы», «Каспийский груз» и многие другие), гитарист и вокалист Константин Похвалин (Poko Cox) и саксофонист Сергей Храмцевич (The RIG, «ГШ» и не только).

Вход платный, билеты можно купить по ссылке.

30 июля

23.00–4.00

Летняя вечеринка «Птичек»: Коля Риш, Даша Уточка и Séxtasy
В пятницу в рамках пройдет очередная вечеринка «Птичек» («Birdie») — старых друзей Jameson Yard и Strelka Bar из московской парикмахерской. В программе — диджей-сеты, танцы, вкусные напитки и, конечно, музыкальные открытия. За пультом — сооснователь парикмахерской Коля Риш, Даша Уточка (она же DJ Aktu) и Séxtasy.

31 июля

23.00–4.00

«Планета Савьер»
Клуба «Наука и искусство» («НИИ») сейчас временно нет, но вечеринки «Планета Савьер», которые устраивал бессменный худрук площадки Саша Савьер Хмелевский, никуда не делись. Ближайшая состоится в поп-ап-проекте Jameson Yard x Strelka Bar. За музыку будут отвечать основатель лейбла «ГОСТ Звук» Low Bob, старшие научные сотрудники Adil и Burago, а также Андрей Рамонов из магазина винила Dig. Другой резидент Dig и младший научный сотрудник «НИИ», Лева Жицкий (он же Koyil), сыграет не диджей-сет, а полноценный лайв со своим проектом Son Acido.

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