Uber протестирует «понедельники без совещаний», чтобы сотрудники отдохнули от постоянных встреч

Компания Uber объявила по одному понедельнику в июле и в августе свободными от совещаний. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на копию письма директора по персоналу Никки Кришнамурти сотрудникам.

Письмо было разослано в конце июня. Согласно ему, компания решила провести два понедельника — 12 июля и 9 августа — без деловых встреч.

Кришнамурти отметила, что проводить совещания подряд может быть утомительно. «Мы подумали, что это хороший способ дать каждому возможность сосредоточиться», — добавила она.

Uber выбрала этот день недели, потому что именно понедельник «часто кажется самым напряженным». При этом пятницы для отдыха от рабочих встреч не рассматривались, так как в ряде стран Ближнего Востока это выходной.

При необходимости сотрудники могут провести «очень важные» совещания в эти дни, но Кришнамурти все-таки попросила по возможности ничего на них не планировать.