Адвокат Бритни Спирс потребовал прекратить опеку отца. Прежний защитник молчал о такой возможности

Мэттью Розенгарт, новый адвокат Бритни Спирс, подал в суд в Лос-Анджелесе ходатайство с требованием отстранить отца певицы от опекунства над ней. Предыдущий защитник артистки молчал о такой возможности 13 лет, сообщает газета The New York Times.

В своем прошении Розенгарт указал на выступление артистки в суде, где Спирс заявил, что ее принуждают работать, принимать литий и запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть. Адвокат отметил, что такая опека вредит благополучию певицы.

«Возникает множество серьезных вопросов, касающихся возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс», — говорится в заявлении Розенгарта.

Защитник певицы также попросил суд передать контроль над финансами артистки аудитору Джейсону Рубину. Ранее он работал с делаем о передаче обязательств по опекунству. Состояние Бритни Спирс, по подсчетам NYT, оценивается в 58,7 млн долларов.

Нанять собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве Высший суд Лос-Анджелеса позволил Бритни только в июле этого года. Певица находится под опекой своего отца с 2008 года — с того момента ее интересы представлял Сэм Ингхэм.

Джейми Спирс получил статус опекуна после того, как его дочь попала в психиатрическую больницу из‑за проблем с алкоголем и наркотиками, и с того момента может полностью контролировать ее жизнь и финансы.

По информации The New York Times, Бритни пытается избавиться от опеки отца с 2014 года. В судебном отчете за 2016 год написано: «Она заявила, что опекунство стало угнетающим и контролирующим инструментом против нее. В системе было „слишком много контроля“».

В 2019 году Спирс официально обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты певицы сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял тикток, который Спирс опубликовала в июле. В нем она танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтый верх в следующем видео, если ей нужна помощь.

В 2020 году Бритни в очередной раз отправила просьбу отстранить Джейми от опекунства. Ее ходатайство было отклонено Верховным судом Лос-Анджелеса.