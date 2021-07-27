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В Саудовской Аравии непривитым запретят посещать мероприятия и пользоваться общественным транспортом

Виктория Шанина
Сегодня в 11:42

С 1 августа власти Саудовской Аравии вводят ограничения для непривитых от коронавируса граждан. Об этом сообщает местное новостное агентство SPA.

Без пройденной вакцинации нельзя будет участвовать в массовых мероприятиях, посещать госучреждения и пользоваться общественным транспортом. Подтвердить прививку можно будет специальном приложении, которое необходимо установить на смартфон.

Власти уверены, что такие меры будут «эффективно способствовать» активизации вакцинации и защите жизней людей. Благодаря ограничениями получится добиться «постепенного возвращения деятельности в нормальное русло».

С начала пандемии в Саудовской Аравии выявили более 519 тыс. зараженных коронавирусом, умерло свыше 8,1 тыс. больных. В стране ограничили число местных паломников и запретили хадж иностранцам.

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