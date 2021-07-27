«Почта России» запустит услугу оцифровки бумажных писем для экономии времени и денег

«Почта России» запустила сервис оцифровки корпоративных писем и пересылки сканов адресатам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Помимо рассылки личных писем «Почта России» занимается корпоративной корреспонденцией крупных компаний. Однако, по подсчетам аналитиков, владельцам предприятий приходится тратить в среднем около 35 тысяч рублей на обработку 1000 бумажных писем.

Почта предложила оцифровку писем в качестве решения проблемы – это позволит снизить эти расходы компаний до 25 тыс. рублей. Корреспонденция будет передаваться в центры оцифровки, где письма вскроют и переведут в электронный вид. Скан одной страницы будет обходиться всего в 4,8 рублей.

Кроме того, «Почта России» сможет загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами почты. Эта услуга обойдется в 60 рублей за документ.

Оцифровка также сократит время доставки писем, а больничные и отпуска сотрудников перестанут влиять на обработку потока и ее скорость. До конца года почта планирует ввести еще и автоматическую классификацию писем по типам документов и темам.

Эксперт Илья Жарский заявил, что услуга действительно позволит бизнесу существенно сэкономить на документообороте, а почте — на транспорте и доставке. Однако есть и риски утечек информации, поэтому «Почте России» придется доказать заказчикам безопасность такого сервиса.

Одной из первых компаний, протестировавших услугу оцифровки, стал девелопер «Самолет». С февраля по июнь 2021 года почта оцифровала около 50 тысяч страниц корреспонденции «Самолета» — примерно половину всех входящих писем.