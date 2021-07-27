перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве разрешили пускать зрителей на концерты и кинопоказы по QR-кодам без ограничений 12:17
Адвокат Бритни Спирс потребовал прекратить опеку отца. Прежний защитник молчал о такой возможности 12:02
swafie/Unsplash В Саудовской Аравии непривитым запретят посещать мероприятия и пользоваться общественным транспортом
В Саудовской Аравии непривитым запретят посещать мероприятия и пользоваться общественным транспортом 11:42
В России выявили 23 032 новых случая коронавируса 11:37
«Почта России» запустит услугу оцифровки бумажных писем для экономии времени и денег 11:10
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального 10:59
Евгений Рылов принес России первое золото Олимпиады в плавании за 25 лет 9:59
Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» 9:56
Кадр из сериала «Дом дракона» Оливия Кук раскрыла подробности своей роли в приквеле «Игры престолов»
Оливия Кук раскрыла подробности своей роли в приквеле «Игры престолов» 9:08
В Петербурге в ближайшие дни откроют фуд-корты 2:36
В 2023 году киностудия Universal Pictures запустит новую трилогию «Экзорцист» 2:04
Москвич потребовал от «Макдоналдса» 2 млн рублей из‑за падения с лестницы в ресторане 1:07
В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с аутизмом 0:21
Meruyert Gonullu/Pexels Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди
Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди Вчера в 23:36
Жерар Депардье снимет фильм об эскадрилье «Нормандия — Неман» в Калининградской области Вчера в 23:34
В сети появился трейлер фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери» Вчера в 23:09
Роскомнадзор заблокировал Genius — крупнейший сайт с текстами песен Вчера в 22:19
Венгрия откроет свободный въезд в страну вакцинированным россиянам Вчера в 21:43
Team Coco/YouTube Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья
Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья Вчера в 21:14
МакSим вышла из комы, Showtime выпустил трейлер «Декстера» и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
Отключить рекламу

«Почта России» запустит услугу оцифровки бумажных писем для экономии времени и денег

Виктория Шанина
Сегодня в 11:10

«Почта России» запустила сервис оцифровки корпоративных писем и пересылки сканов адресатам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Помимо рассылки личных писем «Почта России» занимается корпоративной корреспонденцией крупных компаний. Однако, по подсчетам аналитиков, владельцам предприятий приходится тратить в среднем около 35 тысяч рублей на обработку 1000 бумажных писем.

Почта предложила оцифровку писем в качестве решения проблемы – это позволит снизить эти расходы компаний до 25 тыс. рублей. Корреспонденция будет передаваться в центры оцифровки, где письма вскроют и переведут в электронный вид. Скан одной страницы будет обходиться всего в 4,8 рублей.

Кроме того, «Почта России» сможет загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами почты. Эта услуга обойдется в 60 рублей за документ.

Оцифровка также сократит время доставки писем, а больничные и отпуска сотрудников перестанут влиять на обработку потока и ее скорость. До конца года почта планирует ввести еще и автоматическую классификацию писем по типам документов и темам.

Эксперт Илья Жарский заявил, что услуга действительно позволит бизнесу существенно сэкономить на документообороте, а почте — на транспорте и доставке. Однако есть и риски утечек информации, поэтому «Почте России» придется доказать заказчикам безопасность такого сервиса.

Одной из первых компаний, протестировавших услугу оцифровки, стал девелопер «Самолет». С февраля по июнь 2021 года почта оцифровала около 50 тысяч страниц корреспонденции «Самолета» — примерно половину всех входящих писем.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить