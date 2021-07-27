Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических испытаний комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Испытания начались 26 июля и продлятся до 2 марта 2022 года в пяти медицинских организациях, а участвовать в них будут 150 человек. Исследователи планируют «изучить безопасность и иммуногенность комбинации препаратов» для профилактики COVID-19.

Ранее этический комитет Минздрава отклонил заявку на исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». Причиной стало отсутствие необходимых документов.

В марте Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после нескольких случаев тромбоза. Затем от прививки отказались еще около 20 стран, включая Германию, Францию, Италию, Испанию и Австрию.

Спустя несколько месяцев — в середине июля — поставки вакцины AstraZeneca отозвала Северная Корея. Такое решение приняли из‑за опасений по поводу побочных эффектов.