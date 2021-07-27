В 2023 году киностудия Universal Pictures запустит новую трилогию «Экзорцист»

Кинокомпании Universal Pictures и NBCUniversal Peacock перезапустят франшизу «Экзорцист». Они выкупили права на нее за 400 млн долларов и намерены снять трилогию, которая выйдет в 2023 году. Об этом сообщили The New York Times.

В новых фильмах снимется Эллен Берстин, которая сыграла в оригинальной картине мать одержимой демоном девочки Риган. Режиссером будущих картин станет Дэвид Гордон Грин — он занимался перезапуском франшизы «Хэллоуин» в 2018 году.

По информации издания, сюжет будет развиваться вокруг нового одержимого ребенка, отца которого сыграет Лесли Одом-младший. В Universal подчеркнули, что трилогия станет продолжением, а не ремейком киноклассики.

Премьера первого фильма намечена на конец 2023 года. Над продолжением «Экзорциста» будут работать, помимо Дэвида Гордона Грина, Дэнни Макбрайд, Скотт Тимс и Питер Саттлер.