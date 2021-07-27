Москвич потребовал от «Макдоналдса» два млн рублей из‑за падения с лестницы в ресторане

Житель Москвы подал иск к сети «Макдоналдс» из‑за падения с лестницы в одном из ресторанов. Мужчина намерен добиться от компании компенсации морального вреда в размере два млн рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Клиент «Макдоналдс» подскользнулся на лестнице и получил травмы, на лечение которых ему пришлось потратить 64697 рублей. Какими именно были повреждения истца, агентство не сообщает.

Предварительное слушание гражданского дела упавшего москвича пройдет в Тверском суде 18 августа.

В прошлом году петербурженка пыталась взыскать с «Макдональдс» почти 73 млн рулей за моральный вред от шума вентилляции ресторана и запах еды в квартире. Однако стороне защиты удалось доказать, что сеть не нарушает установленных норм.

А в конце мая на компанию подали в суд в США. Фирмы темнокожего медиамагната Байрона Аллена обвинили «Макдональдс» в расизме из‑за того, что сеть ни разу не размещала рекламу на его площадках.