В сети появился трейлер фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери»

Видео представляет главных героинь картины — новоиспеченных матерей, родивших в один день. Их роли исполняют Милена Смит и Пенелопа Крус . Также в трейлере можно увидеть других актеров: Джульету Серрано, Росси де Пальму, Айтану Санчес-Хихон и Израэль Эльхалде.

В сети появился трейлер фильма испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери», который будет представлен на 78-м Венецианском кинофестивале. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Sony Pictures Classics.

«Параллельные матери» — двадцать второй полнометражный фильм в карьере Альмодовара. Кинематографист сам написал к нему сценарий и выступил продюсером. Помогают продюсировать ленту ему Эстер Гарсия и брат режиссера Агустин Альмодовар.

Фильм рассказывает историю двух одиноких женщин, столкнувшихся со случайными беременностями. Одна из них — Дженис — радуется ребенку, другая же — Ана — напугана. В стенах больницы между героинями возникнет связь, которая изменит их жизни.

Мировая премьера «Параллельных матерей» состоится 1 сентября на открытии Венецианского международного кинофестиваля. В России картина выйдет в кинотеатрах 11 ноября.