перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Москвич потребовал от «Макдоналдса» два млн рублей из‑за падения с лестницы в ресторане 1:07
В Петербурге женщина попыталась выгнать с игровой площадки детей с аутизмом 0:21
Meruyert Gonullu/Pexels Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди
Детей с инвалидностью будут обслуживать вне очереди Вчера в 23:36
Жерар Депардье снимет фильм об эскадрилье «Нормандия-Неман» в Калининградской области Вчера в 23:34
В сети появился трейлер фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери» Вчера в 23:09
Роскомнадзор заблокировал Genius — крупнейший сайт с текстами песен Вчера в 22:19
Венгрия откроет свободный въезд в страну вакцинированным россиянам Вчера в 21:43
Team Coco/YouTube Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья
Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья Вчера в 21:14
МакSим вышла из комы, Showtime выпустил трейлер «Декстера» и другие новости дня Вчера в 20:53 Дайджест
На Олимпиаде в Токио впервые прошли соревнования по скейтбордингу. На них победила 13-летняя японка Вчера в 20:05
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность» Вчера в 19:23
ЕС работает с Россией над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19 Вчера в 19:02
Dimitris Vetsikas/Pixabay В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным
В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным Вчера в 18:47
78-й Венецианский фестиваль объявил программу смотра. В нее вошли три российских фильма Вчера в 18:31
Фестиваль Signal подвел итоги арт-колла Вчера в 18:14
Бен Аффлек вновь стал героем мема о грусти. На этот раз — во время отдыха на яхте с Джей Ло Вчера в 17:50
Pink предложила оплатить штраф норвежских гандболисток за игру в шортах вместо бикини Вчера в 17:19
Jamie Squire/Getty Images Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете
Российские олимпийцы завоевали три золота за час. Россия вышла на четвертое место в медальном зачете Вчера в 17:04
В мультфильме Disney впервые появился небинарный персонаж Вчера в 16:44
На eBay продают воздух с презентации альбома Канье Уэста Вчера в 16:21
Отключить рекламу

В сети появился трейлер фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:09

В сети появился трейлер фильма испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери», который будет представлен на 78-м Венецианском кинофестивале. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Sony Pictures Classics.

Видео представляет главных героинь картины — новоиспеченных матерей, родивших в один день. Их роли исполняют Милена Смит и Пенелопа Крус. Также в трейлере можно увидеть других актеров: Джульету Серрано, Росси де Пальму, Айтану Санчес-Хихон и Израэль Эльхалде.

«Параллельные матери» — двадцать второй полнометражный фильм в карьере Альмодовара. Кинематографист сам написал к нему сценарий и выступил продюсером. Помогают продюсировать ленту ему Эстер Гарсия и брат режиссера Агустин Альмодовар.

Фильм рассказывает историю двух одиноких женщин, столкнувшихся со случайными беременностями. Одна из них — Дженис — радуется ребенку, другая же — Ана — напугана. В стенах больницы между героинями возникнет связь, которая изменит их жизни.

Мировая премьера «Параллельных матерей» состоится 1 сентября на открытии Венецианского международного кинофестиваля. В России картина выйдет в кинотеатрах 11 ноября.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Пенелопа Крус
Агустин Альмодовар
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить