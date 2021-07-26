Жерар Депардье снимет фильм об эскадрилье «Нормандия-Неман» в Калининградской области

Французский актер Жерар Депардье планирует снять фильм в Калининграде об эскадрилье «Нормандия-Неман». Власти области намерены поддержать проведение съемок в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правления.

Минкульту Калининграда понравилась идея снять данный проект, потому что он тесно связан с историей самого региона.

«В свое время мы поддержали съемки документального фильма об этом соединении. Около десяти мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой. Когда наши французские коллеги приступят к съемкам, пока неизвестно, но то, что мы поддержим эту инициативу — это обязательно», — сказал глава министерства Андрей Ермак.

Также он пообещал, что в регионе появится киногород для съемок. Вероятно, речь идет о так называемом проекте «Каливуд». Согласно ему, в Калининграде построят два киносъемочных ангара площадью 1500 и 100 квадратных метров, а также мотель, где смогут жить съемочные группы. В «Каливуде» обустроят брусчатые улицы, а дома стилизуют в европейском стиле.

«Нормандия-Неман» — французский истребительный авиационный полк, который воевал в 1943–1945 годах против войск стран нацистского блока на советско-германском фронте. Эскадрилья принимала участие в Курской битве в 1943 году, в битве за Восточную Пруссию в 1945 году и в штурме Кенигсберга.