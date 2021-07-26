Рассказ Стивена Кинга превратится в подкаст. В нем примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья

Рассказ Стивена Кинга «Клубничная весна» будет адаптирован под аудиоформат и превратится в подкаст. В проекте примут участие Гарретт Хедлунд и Майло Вентимилья. Об этом сообщил The Wrap.

Разработкой подкаста займется продюсер Ли Мецгер. Он напишет сценарий проекта и станет его режиссером. Еще одним продюсером шоу выступит лауреат «Эмми» Филип Альберстат («Ромео и Джульетта», «Невероятная миссис Ритчи»).

Помимо Хедлунда («Троя», «Трон: Наследие») и Вентимильи («Герои», «Рокки Бальбоа»), в записи поучаствуют Херизен Ф.Гвардиола («Отжиг»), Сидни Суини («Сплошной отстой!», «Рассказ служанки»), Кен Марино («Вероника Марс») и Эл Мадригал («Мой мальчик»).

«Клубничная весна» расскажет о журналисте, который начинает охоту на серийного убийцу, имя которого он услышал еще в студенчестве. Подкаст выйдет уже осенью 2021 года. Его производством будут заниматься компании Audio Up и iHeart Media.