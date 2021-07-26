Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших в мире сайтов с текстами песен Genius. Об этом сообщается в русскоязычной группе «ВКонтакте».

«Мы попробуем связаться с руководством сайта или каким‑либо образом поспособствовать решению проблемы. Будем держать Вас в курсе событий. Наша группа продолжит свою работу. Мы просим Вас дать максимальное публичное распространение сложившейся ситуации, дабы совместными усилиями ускорить процесс разблокировки ресурса», — сказано в сообщении.

Пока неизвестно, по каким причинам заблокировали сайт. На портале проекта «Роскомсвобода» указано, что несколько десятков страниц Genius с песнями заблокированы. Все они были запрещены Роскомнадзором и признаны экстремистскими или содержащими призывы к суициду.

Genius — американский сайт, основанный в 2009 году. На нем представлены тексты песен, новости, стихи, рейтинги и другие музыкальные разделы. Сайт отличается интерактивными вставками в тексты песен, на которые можно нажать, чтобы увидеть дополнительную информацию и контекст. Зарегистрированные пользователи могут сами загружать, исправлять и комментировать тексты, зарабатывая рейтинг «IQ».