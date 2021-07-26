МакSим вышла из комы, Showtime выпустил трейлер «Декстера» и другие новости дня

МакSим вышла из комы и уже может общаться жестами. Состояние певицы по-прежнему оценивается как тяжелое, однако врачи надеются, что в скором времени она сможет дышать самостоятельно.

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com. Ведомство сослалось на статью «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которой блокируются сайты с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова, которую избили полицейские, решила уехать из России. Она рассказала, что теперь плохо спит, падает в обмороки и боится ходить по улицам.

После продолжительной болезни умер гитарист Джон Хатчинсон. Он участвовал в создании песни «Space Oddity» Дэвида Боуи и выступал с легендарным рок-певцом в составе нескольких групп.

В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Депутат Владимир Бурматов считает, что там питомцы содержатся «в стесненных условиях», без ухода, нормального питания и выгула. Тем временем в десяти «Перекрестках» Москвы и Петербурга появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным.

«Кухня на районе» представила меню, спасающее продукты от попадания на свалку. В нем маффин из кожуры и попок банана, а также пенне из каперсов и петрушки.

Алекс Грибель создал арт-объект «Сам справлюсь», критикующий работу коммунальных служб. Художник вылепил руки для дома в Петербурге, чтобы тот сам мог себя отремонтировать.

Фанаты Канье Уэста продают пакеты воздуха с презентации альбома «Donda». Цены доходят до 2125 долларов.

Netflix выпустил первый тизер «Армии воров» — приквела «Армии мертвецов». Стрим-сервис также показал дебютный трейлер нового сезона «Доктора Кто». А Showtime поделился трейлером продолжения «Декстера».