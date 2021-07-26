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Фестиваль Signal подвел итоги арт-колла

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:14

Фестиваль Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в Никола-Ленивце, объявил победителей арт-кола. Ими стали проекты «Мягкий уголок», «1/10 000», «Горизонтальный маяк» и «Pyramis». Об этом «Афише Daily» сообщили представители Signal.

Жюри оценило более чем 200 заявок в четырех категориях: Nature Lifecycle, Connect, Pathway и Hideout. Наиболее интересными они признали работы Whitelakewhitelake, Сергея Кончекова, Дениса Зимакова и Сергея Калмыкова соответственно.

Первый представил пространство абсолютного соединения общественного и личного, человека и природы, второй — лабораторию гибридной архитектуры или точку визуализации данных о человеке и обществе.

Зимаков предложил поразмышлять о том, может ли «Горизонтальный маяк» стать творческой тропой и выставочным пространством. А Калмыков создал объект-метафору в форме усеченной пирамиды, похожей на японскую лампу.

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В состав жюри вошли основатель Signal Сергей Фадеев, сооснователь Sila Sveta Александр Ус, создатель студии «Сетап» Дмитрий Знаменский, директор агентства Bright People Мария Гальперина и совладелец объединения «Артмосфера» Сабина Чагина.

Кроме того, членами жюри впервые стали представители арт-парка Никола-Ленивец: управляющий партнер проекта и директор фестиваля «Архстояние» Иван Полисский, директор арт-парка Юлия Бычкова, куратор «Архстояния» Антон Кочуркин.

В 2021 году Signal состоится с 19 по 22 августа. На четырех сценах фестиваля выступят более 100 артистов, включая Николаса Лутса, Сонью Мунир, Aurora Halal, Bruce, Dr. Rubinstein, Софию Родину, Нура Джабера, Summer of Haze, «Электрическую собаку» и Shortparis.

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