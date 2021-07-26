Фестиваль Signal подвел итоги арт-колла

Фестиваль Signal, который пройдет с 19 по 22 августа в Никола-Ленивце, объявил победителей арт-кола. Ими стали проекты «Мягкий уголок», «1/10 000», «Горизонтальный маяк» и «Pyramis». Об этом «Афише Daily» сообщили представители Signal.

Жюри оценило более чем 200 заявок в четырех категориях: Nature Lifecycle, Connect, Pathway и Hideout. Наиболее интересными они признали работы Whitelakewhitelake, Сергея Кончекова, Дениса Зимакова и Сергея Калмыкова соответственно.

Первый представил пространство абсолютного соединения общественного и личного, человека и природы, второй — лабораторию гибридной архитектуры или точку визуализации данных о человеке и обществе.

Зимаков предложил поразмышлять о том, может ли «Горизонтальный маяк» стать творческой тропой и выставочным пространством. А Калмыков создал объект-метафору в форме усеченной пирамиды, похожей на японскую лампу.