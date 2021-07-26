Венгрия откроет свободный въезд в страну вакцинированным россиянам

С 27 июля российским туристам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса, власти Венгрии разрешат въезжать в страну без тестов и карантина. Об этом сообщает газета Portfolio со ссылкой на министра иностранных дел Петера Сийярто.

Он заявил, что несколько недель назад Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз венгерским дипломатам при наличии отрицательного ПЦР-теста. Власти Венгрии решили ответить взаимностью и разрешили въезд не только дипломатам, но и обычным гражданам.

Россияне без прививки должны будут сдать тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до въезда, а также пройти десятидневный карантин. Его можно завершить досрочно, если сдать дополнительный отрицательный ПЦР-тест уже на территории Венгрии.

С 10 июня Россия и Венгрия возобновили авиасообщение. Пока запланировано не более двух рейсов в неделю.

Также власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной против коронавируса в стране. После введения российского препарата коронавирусом заражаются в 2–7 раз реже, чем после прививок другими вакцинами.