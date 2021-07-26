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В «Перекрестке» появились «корзины доброты» для помощи бездомным животным

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:47

В супермаркетах «Перекресток» Москвы и Петербурга запустили сбор кормов и аксессуаров для бездомных животных. Об этом сообщается на сайте проекта «Корзина доброты».

За кассами десяти магазинов сети появились специальные коробки, в которые можно положить сухие корма или консервы для кошек и собак, наполнители для туалетов или впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы.

Собранные корма и товары для животных передадут в приют бездомных животных «Зоозащита» в столице и в благотворительный фонд «Бездомные животные нашего города» в Петербурге.

Помогать в сборке товара будут корпоративные волонтеры Х5 Group и «Хвостатый клуб» сети «Перекресток». Акция продлится до конца 2021 года. Полный список магазинов-участников можно посмотреть на сайте «Корзины доброты».

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