Бен Аффлек подарил миру еще один грустный мем. На этот раз поводом стали фотографии, сделанные папарацци во время их морской прогулки с певицей Дженнифер Лопес.
Звездная пара, которая воссоединилась спустя 17 лет после расставания, 24 июля отдыхала на яхте в Сен-Тропе после празднования 52-летия Лопес. На протяжении всей прогулки за возлюбленными следили назойливые фотографы. В сети появилось множество кадров, включая тот, где Аффлек в очередной раз олицетворяет вселенскую печаль.
На снимке актер обнимает Джей Ло чуть ниже спины, почти так же как в клипе «Jenny from the Block» 2002 года, однако на этот раз его лицо полно грусти. На это, конечно же, обратили внимание пользователи соцсетей, так что фото сразу стало вирусным и разошлось на шутки и мемы.
«Когда наслаждаешься прикосновением к телу, а потом внезапно вспоминаешь случаи сожаления в своей жизни и боль, которую причинил другим»
Некоторые пользователи поиронизировали, что у актера и нет другого выражения лица.
«Даже в этом чуть ли не райском блаженстве Бен Аффлек по своей природе не способен на какое‑либо другое выражение лица, кроме как „Я только что потерял опеку над своим сыном“»
«Он был проклят демоном, чтобы всякий раз подвергать сомнению безмерную глубину существования независимо от того, что делает. Даже такая простая вещь, как поглаживание по телу, погружает его в глубокую внутреннюю философскую медитацию»
«Иногда я удивляюсь, почему он всегда такой грустный, но, опять же, будь я Беном Аффлеком, я бы тоже не была так счастлива»
Другие просто попытались угадать, о чем в этот момент думал актер.
«Он только что вспомнил фильм „Сорвиголова“»
«Когда съел чизкейк, а потом вспомнил, сколько калорий в чизкейке»
«Когда возвращаешься к своей бывшей и понимаешь, что совершил огромную ошибку, но все уже зашло слишком далеко»
«Он просто вспоминает прошедшую любовь»
«Взгляд человека, который отправился на остров, на котором нет Dunkin’ Donuts»
Печальный, уставший, злой: как Бен Аффлек уже четыре года становится героем мемов о грусти
Подробности по теме
Печальный, уставший, злой: как Бен Аффлек уже четыре года становится героем мемов о грусти