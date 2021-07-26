Бен Аффлек подарил миру еще один грустный мем. На этот раз поводом стали фотографии, сделанные папарацци во время их морской прогулки с певицей Дженнифер Лопес.

Звездная пара, которая воссоединилась спустя 17 лет после расставания, 24 июля отдыхала на яхте в Сен-Тропе после празднования 52-летия Лопес. На протяжении всей прогулки за возлюбленными следили назойливые фотографы. В сети появилось множество кадров, включая тот, где Аффлек в очередной раз олицетворяет вселенскую печаль.

На снимке актер обнимает Джей Ло чуть ниже спины, почти так же как в клипе «Jenny from the Block» 2002 года, однако на этот раз его лицо полно грусти. На это, конечно же, обратили внимание пользователи соцсетей, так что фото сразу стало вирусным и разошлось на шутки и мемы.