СМИ: певица МакSим пришла в сознание

Певица МакSим пришла в сознание, но ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Врачи сняли нагрузку седативных препаратов и вывели из медикаментозного сна Марину Абросимову (настоящее имя певицы), чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. МакSим способна сделать вдох, но для поддержания ровного дыхания ее перевели на ВИВЛ (искусственная вентиляции легких, начало фазы вдоха которой синхронизовано с дыхательной активностью пациента).

На данный момент она может вступать в диалог с медиками жестами и находится в ясном сознании. Несмотря на тяжелое состояние, врачи надеются, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова отметила, что говорить о полном выводе артистки из искусственной комы пока рано. Врачи регулируют состояние певицы, периодически погружая певицу в медикаментозный сон или возвращая в сознание, меняя дозировку препаратов.

«Когда организму тяжело, врачи погружают в сон. Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как‑то сам дышать, чтобы мозг работал. Сказать, что ее полностью вывели — нет, не вывели», — заявила Соколова.

15 июня МакSим была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась положительная динамика с момента введения в искусственную кому.

17 июля СМИ сообщили, что у певицы после месяца нахождения в искусственной коме отказывает правое легкое, а левые отделы сердца увеличены, что говорит о левожелудочковой недостаточности. К 23 июля состояние Марины Абросимовой улучшилось.