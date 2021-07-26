В Петербурге убиты сын и жена адмирала в отставке. Главный подозреваемый, сам моряк, попал под поезд

В Петербурге найдены мертвыми сын и жена отставного контр-адмирала, начальника оперативного управления штаба Северного флота Леонида Лобанова. Основной подозреваемый в убийстве, сам Лобанов, погиб 16 июля под колесами поезда.

Как сообщает «Фонтанка», вечером 24 июля петербургским полицейским позвонила из Мурманска дочь контр-адмирала. Ей соседи Лобанова пожаловались на неприятный запах из квартиры моряка, напоминающий трупный.

Прибывшие на место оперативники вскрыли дверь и обнаружили тела 84-летней супруги и 54-летнего сына Лобанова. Они лежали на диване в одном нижнем белье. «Комсомольская правда» пишет, что трупы начали разлагаться. На телах убитых были многочисленные травмы и увечья — горла глубоко перерезаны, вскрыты животы. По данным «Фонтанки», сперва их убивали сковородой, которая находилась рядом.

При осмотре квартиры выяснилось, что никакие ценности не пропали, признаков потасовки не обнаружилось, пустые бутылки отсутствуют. Их трех связок ключей осталось две, а входная дверь закрыта на все обороты замка.

Самого 86-летнего Лобанова пару недель назад сбила электричка. Его тело обнаружили 16 июля (в день предполагаемого двойного убийства) около железнодорожной платформы «Ручьи» — ближайшей станции к дому отставного моряка. В кармане Лобанова был нож.

Возможные мотивы убийства пока неизвестны. «Фонтанка» со ссылкой на данные следствия написала, что сын Лобанова состоял на учете у психиатра. Сосед контр-адмирала, с которым поговорило издание, отметил необычайно близкие отношения между матерью и сыном — они «часто гуляли по микрорайону, держа друг друга под ручку».