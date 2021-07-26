В галерее «Царская башня» пройдет вечер визуальной поэзии

31 июля в галерее «Царская башня» Казанского вокзала состоится вечер визуальной поэзии. Искусствоведы и поэты раскроют новые подробности работ, представленных на выставке «Пересекая пространство». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ивента.

Куратор экспозиции Алиса Прохорова расскажет, почему среди кинетических инсталляций присутствует визуальная поэзия и чем она важна для этой темы. Модератор вечера, искусствовед и художница Алена Григораш научит применять полученные впечатления на практике и покажет связь между авангардной и современной визуальной поэзией.

В числе приглашенных гостей — исследователь авангарда Евгений Наумов. Он проведет интерактивный экскурс о поэзии начала ХХ века в России и Италии. Гости смогут узнать, как возникает поэзия нового языка в России, зачем Велимиру Хлебникову нужно было придумывать заумь, как зарождается абсолютная оригинальность на примере стихов Алексея Крученых. На вечере можно будет подержать в руках репринты авангардных сборников стихов и научиться читать такую экзотику, как железобетонные стихи Василия Каменского.

Художник и современный поэт Александр Бубнов проведет эксперимент: он будет читать произведения с конца в начало и научит смотреть на стихи снизу вверх, чтобы выйти за рамки стереотипов и научиться креативно воспринимать мир, как это виртуозно делали Эль Лисицкий и Владимир Маяковский, стихи и дизайн которых тоже будут обсуждаться на вечере.

Кроме того, в программе чтения стихотворений Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, а также современных поэтов Натальи Азаровой и Андрея Черкасова.

Вечер визуальной поэзии состоится 31 июля, 19.00–21.00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.