В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

В нижнюю палату парламента внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Документ разработал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день не установлены требования к местам продажи животных, из-за чего они содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм».

Депутат предлагает закрепить такие требования. По его мнению, это будет фактически означать запрет торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.

Ранее Владимир Бурматов и Павел Крашенинников внесли в Думу законопроект, предполагающий штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных животных. Депутаты предлагают также штрафовать за содержание экзотических зверей и жестокое обращение с питомцами, в котором нет состава уголовного преступления.