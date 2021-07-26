У дома в Петербурге появились руки, которые «чинят» здание. Это новый стрит-арт Алекса Грибеля

Грибель поделился фотографиями работы в своем инстаграме. По его словам, коммунальные службы Петербурга надолго откладывают ремонт построек в отдаленных от центра районах, а иногда и вовсе отказываются их чинить.

На стене дома 30/32 на Малом проспекте Васильевского острова появился арт-объект «Сам справлюсь». Художник Алекс Грибель вылепил на фасаде руки, которые зашивают «рану» здания.

Руки и рана выполнены из гипса. Роли иголки и нитки выполняют палочка для суши и шнур.

«Сегодня эпидемия самолечения домов распространилась на Васильевский остров. Постепенно все начинают понимать, что помощи отдельным слоям застроек ждать неоткуда, и все будут просто смотреть, как они рассыпаются, моля о помощи», — написал Грибель.

Художник добавил, что его работа — насмешка над коммунальщиками, ведь домам приходится «отращивать руки и самим справляться с решением коммунальных задач».

Ранее такой же скульптурный стрит-арт появился на Петроградской стороне в сквере Виктора Цоя. На данный момент руки, нитки и иголку получили только два дома.

«Когда устал ждать помощи и заботы. Домик сам себя лечит, производя хирургические операции», — написал Грибель под снимком предыдущей работы.