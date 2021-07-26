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Московские школьники взяли пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

Виктория Шанина
Сегодня в 12:34

Ученики московских школ получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике. Из них одно золото, три серебра и одна бронза, сообщается на официальном сайте сайте мэра Москвы.

«Золото получила Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства. Серебро взяли Александра Лимонова из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артем Борисов из лицея „Вторая школа“ и Ольга Зиновьева из школы № 179. Бронзу завоевал Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства», — пишет пресс-служба столичной мэрии.

Соревнование проходило онлайн с 19 по 24 июля в два тура. В первом этапе ученики самостоятельно решали по пять задач, а во втором — выполняли командный проект. Всего в олимпиаде участвовали команды более чем из 30 стран.

Трансляция мероприятия велась на ютьюб-канале Вентспилсской высшей школы — в этом году страной-организатором выступила Латвия.

Международная олимпиада по лингвистике проходит с 2003 года. Главная задача соревнований — проверить учеников не только на знание языков, но и на способность терпеливо и логически подходить к вопросу, рассматривать задачу с разных сторон.

«У ребят есть возможность попробовать свои силы на Московской традиционной олимпиаде по лингвистике и в турнире имени М.В. Ломоносова. А в будущем их ждет работа в современных ИТ-компаниях, в которых сейчас большой спрос на подобных специалистов», — сообщается на сайте мэра Москвы.

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