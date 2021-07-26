Умер соавтор песни «Space Oddity» Дэвида Боуи гитарист Джон Хатчинсон

После продолжительной болезни скончался джазовый гитарист Джон Хатчинсон. Об этом сообщается в официальном твиттере Дэвида Боуи.
Авторы твита описали Хатчинсона как «полузабытого и малоизвестного джазового гитариста, ветерана трех важных групп Дэвида Боуи в течение семи лет — с 1966 по 1973 год».
Наиболее значимым вкладом Джона Хатчинсона в творчество легендарного рок-певца Дэвида Боуи стала песня «Space Oddity». В феврале 1969 года Боуи и Хатчинсон записали самую раннюю версию сингла, где первый играл на стилофоне, а второй на гитаре.
В официальной студийной версии «Space Oddity», которая появилась на одноименном альбоме Боуи 1969 года, уже нет Хатчинсона. Однако его демо вошло в переиздание пластинки в 2009-м.
Джон Хатчинсон выступал в составе нескольких групп с Дэвидом Боуи. Согласно сайту гитариста, он проходил прослушивание в группу Боуи в Англии в 1966 году, а затем певец пригласил Хатчинсона выступить в составе David Bowie and the Buzz в лондонском клубе Marquee Club. Группа продолжала выступать на телевидении и вживую по всей Великобритании.
В 1968 году Хатчинсон и Боуи сформировали трио Feathers. Третьей была на тот момент возлюбленная Дэвида Боуи Гермиона Фартингейл. Группа отыграла несколько концертов с сентября 1968 по начало 1969 года.