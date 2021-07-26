«Кухня на районе» разработала меню из ингредиентов, которые раньше не использовались

Городская служба еды «Кухня на районе» разработала специальное меню. В него вошли блюда из ингредиентов, которые раньше использовались не полностью. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

В спецменю две позиции, которые предполагают использование продуктов на все 100%: