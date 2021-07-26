«Кухня на районе» разработала меню из ингредиентов, которые раньше не использовались

Городская служба еды «Кухня на районе» разработала специальное меню. В него вошли блюда из ингредиентов, которые раньше использовались не полностью. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
В спецменю две позиции, которые предполагают использование продуктов на все 100%:
- Пенне с песто из петрушки и каперсов, для приготовления которого вся петрушка идет в ход: от листьев до хрустящих и питательных ножек. По подсчетам «Кухни», за неделю рецепт поможет спасти целых 30 килограмм петрушки.
- Банановый маффин, который готовится из кожуры и банановых попок. Десерт содержит большое количество витаминов и спасет 15 килограмм бананов от частичного попадания на свалку.
Меню разработано вместе с проектом по бережному потреблению и переработке «Теперь так». Блюда можно заказать в приложении «Кухни на районе» до 31 июля.
А еще вместе с универмагом «Цветной» «Кухня» выпустила лимитированную экосумку для бутылок и фляг любого объема. Ее дизайн разработала инженерка в области устойчивого развития Буляш Тодаева, которая использовала для фурнитуры переработанный пластик.
1 из 3
2 из 3
3 из 3