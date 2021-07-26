Ограбление банка и зарождение легенды: Netflix выпустил первый тизер приквела «Армии мертвецов»

Судя по ролику, история вновь будет посвящена банде преступников. Но в этот раз они будут грабить банк, а планета не будет кишеть зомби, ведь это лишь начало эпидемии. «Это все для того, чтобы стать легендами», — заявила главная героиня в исполнении Натали Эммануэль .

Netflix выпустил первый тизер «Армии воров» — приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Видео можно посмотреть на официальном ютьюб-канале стриминговой платформы.

Другие подробности сюжета пока не раскрываются. Сами герои, кажется, тоже пока мало что понимают – на фразу «Есть ли вопросы?» Людвиг Дитер в тизере отвечают: «Да. Много. Сотни».

Дитера сыграет режиссер картины Маттиас Швайгхефер («Красавчик»). Также в «Армии воров» появится Стюарт Мартин («Игра престолов») в роли Брада Кейджа и Гузь Хан («Четыре свадьбы и одни похороны»), который сыграет Рольфа.

В этом приквеле к «Армии мертвецов» Зака ​​Снайдера кассир из небольшого городка Дитер оказывается втянутым в незабываемое приключение. Таинственная женщина вербует его в команду самых разыскиваемых преступников Интерпола, пытаясь ограбить по всей Европе ряд легендарных сейфов, которые невозможно взломать.

В мае на Netflix вышел фильм Зака Снайдера о зомби-апокалипсисе «Армия мертвецов». За первые четыре недели проект вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов стрим-сервиса.

На фоне успеха Снайдер решил разработать два приквела картины для Netflix. Один из них — фильм «Армия воров», а другой — аниме-сериал, для которого режиссер снимет два эпизода.

В «Армии воров» Зак Снайдер выступил сценаристом. Ранее он поделился первыми кадрами со съемок фильма.